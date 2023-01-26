Maduro’dan dünya liderine büyük övgü: Koca yürekli Erdoğan’ı seviyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini ağırladı. İkili anlaşmaların imzalanmasının ardından konuşan Maduro, "Venezuela ve Türkiye ilişkilerini gelecekte refah, zenginlik, karşılıklı fayda bekliyor. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak, ileri doğru gidiyoruz. Türkiye'nin büyümesini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdiden haftada 7 uçuşumuz var ve bu artarak sürecek, çünkü Türkiye sadece Karakas'ı birleştirmiyor aynı zamanda İstanbul, Güney Amerika ve tüm bölgeleri birleştiriyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN KARDEŞİ'

İKİ ülke arasındaki dostluğu hatırlatan Maduro, Başkan Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. "Erdoğan'ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz" diyen Venezuela lideri, "Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir. Erdoğan en zor yıllarımızda, yaşadığımız en kötü koşullarda her zaman Venezuela'nın yanında oldu. Ülkemize sevgisini ve şefkat elini uzattı. Türk halkına ve Erdoğan'a selam olsun" ifadelerini kullandı. Venezuela'nın ekonomik büyümede yeni bir aşamaya geldiğini dile getiren Maduro, petrol dışındaki diğer alanlarda da güçlü ilerlemeler kat ettiklerini anlattı. Türkiye'ye yaptığı yatırımlar için teşekkürlerini de ileten Maduro, "Tanrı Türkiye'yi korusun, Tanrı Venezuela'yı korusun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını sevgiyle selamlıyorum" dedi.