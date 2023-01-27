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Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne hain saldırı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hain saldırıda güvenlik şefi hayatını kaybederken, iki güvenlik görevlisinin de yaralandı. Türkiye'den alçak saldırıya ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında, 'Hain saldırıyı kınıyoruz, Azerbaycan'ın yanındayız' ifadelerini kullandı.

AA

27.01.2023, 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 10:39

Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliği’ne hain saldırı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, Koruma müdürünün hayatını kaybettiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan'ın konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü.

Elçiliğin iki güvenlik görevlisinin saldırıyı engellerken yaralandığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

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