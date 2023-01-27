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Azerbaycan'ın Tahran Elçiliğine saldırı! Başkan Erdoğan saldırıyı kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini de yaraladığı belirtilmişti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadığını belirtti.

27.01.2023, 16:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 16:02

Azerbaycan’ın Tahran Elçiliğine saldırı! Başkan Erdoğan saldırıyı kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini de yaraladığı belirtilmişti.

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

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