Mike Pompeo’nun çirkin ifadelerine sert tepki

ESKİ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, anılarını yazdığı kitabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullandı. Görev süresi boyunca yaşadığı gözlemleri paylaşan Pompeo, Türkiye'deki bir görüşmede de Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Başkan Erdoğan arasında yapılan görüşmenin fazla uzaması nedeniyle "Çok öfkelendim. Az kalsın kapıyı kıracaktım" ifadelerini kullandı. Kendilerine izletilen 15 Temmuz belgeselini de eleştiren Pompeo, "Çok uzundu ve iğrençti" dedi.

Mike Pompeo'nun bu ifadelerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki geldi. Pompeo'nun kitabında abartı ve çifte standart olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan ile Pence görüşürken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu. 'İçeri gidelim' diye talepte bulundu. Ben de adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz" dedi. 15 Temmuz belgeseli konusunda da tepkilerini dile getiren Çavuşoğlu, "İğrenç dediği görüntülerin olduğu gece FETÖ 251 vatandaşımızı öldürdü. Kendisi de darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur" açıklamasını yaptı. Öte yandan, Pompeo'nun bir başka görüşmede terör meselesi konuşulurken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın çok fazla öfkelendiğini ifade etmesine de Kalın'dan cevap geldi. Kalın, "Bir örgütü kendine müttefik olarak seçiyorlar. Biz orada net tavrımızı sergiledik. Öfke dediği şey net tavrımızdı" diye konuştu.