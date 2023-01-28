Bakan Süleyman Soylu’dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Bu yıl İzmir’de enselerinde olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kınık Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı'na katıldı. Kınık Öğretmenevinde düzenlenen çalıştaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı, çalıştayın ev sahibi Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ilçe belediye başkanları, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanı Genel Sekreteri Osman Aydemir ve çok sayıda muhtar katıldı. Terörle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Bakan Soylu, sonuna kadar gideceklerini söyledi.

'ABD VE AVRUPA TESLİM OLDU'

İzmir'de sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Sabah 06.00'da bin 472 kahraman polisimiz ve jandarmamızla İzmir'de bir uyuşturucu operasyonu yaptık. 225 uyuşturucu satıcısını ve imal ve ticaretini yapanları yakalayıp adalete teslim etmek üzere gönderdik. Amerika ve Avrupa uyuşturucuya teslim olmuştur. Amerika'da yılda 110 bin kişi uyuşturucudan ölüyor. Avrupa eroine bedava şırınga vermeye başladı. Hollanda'da herkes yolda esrar içiyor. Biz iflahlarını kestik" diye konuştu. 'BURAYA 100 KERE GELECEĞİM'

İzmir'deki operasyonun 5 aylık bir takip sonucu yapıldığını da dile getiren Soylu, "Bu İzmir'de ilk yapacağımız operasyon değil. Geçen yıl 2 bin uyuşturucu satıcısını ve imalatçısını tutuklattık. İzmir'e söylüyorum; bu yıl enselerinde olacağız, kökünü kurutana kadar devam edeceğiz. 100 kere gelmem gerekirse 100 kere geleceğim. İpin ucunu yakaladık. Bu işi nasıl bitireceğimizi, arzla mücadeleyi, taleple mücadeleyi, rehabilitasyon ve sağlığın nasıl yapılacağını çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



'RAKAMLARDA İLK KEZ GERİLEME VAR'

Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla ilgili rakamların ilk kez düşmeye başladığını ifade etti. Soylu, "Kullanıcı rakamları, satışa ulaşan rakamlarda ilk kez çok büyük kırılmalar yaşanıyor. 124 bin metruk binanın 90 binini yıktık, 14 binini rehabilite ettik. Geri kalanlarını da ya yıkacağız ya da rehabilite edeceğiz. Metruk binada kullanılan uyuşturucu oranı yüzde 20'lere geldi. Geçen yıldan duran arabalara operasyon yapmaya başladık. Burada muhtarlarımız da bize büyük destek olmaktadır" dedi.

FATİH ŞENDİL