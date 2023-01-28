Başkan Erdoğan’dan Bilecik’teki açılışta muhalefete sert tepki: Vesayetçi CHP bizi taklit ediyor

BİLECİK'TE yapımı tamamlanan dev projelerin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Türkiye'ye 20 yılda kazandırdıkları dev eserlerden bahseden Başkan Erdoğan, "Yaşı müsait olanlar 20 yıl öncesinin eski Türkiye'sini hatırlar mı? Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa yapıyoruz ne de kimseyi kandırmaya çalışıyoruz. Bilecik'te doğalgaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı. Güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz" dedi.

'ZAM DEĞİL İNDİRİM YAPIYORUZ'

İLK Altın dökümünü gerçekleştirdikleri Gübretaş şirketine ait altın madeni ocağının da Bilecik'te olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İlk etapta 70 milyon dolarlık yatırımla işletmeye açtığımız bu tesisin toplam yatırım tutarı 500 milyon doları bulacak. Ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayacak seviyeye geliyoruz. Altın üretimimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Doğal gaz ve petrolde nasıl tarihi adımlar attıysak altın üretiminde kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayacağız. Seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin tek parti faşizmine karşı "Yeter, söz milletindir" demişti. Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. CHP bizi taklit ediyor. Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci. Bunlar vesayetçi. Televizyonlardan da görmüşsünüzdür. Sanayide doğalgaza yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık. Hep 'Zam, zam' diyorlar. Zam mı bu, indirim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"OSMANLI'YI KÖTÜLEYENLER"

KALABALIĞA seslenen Erdoğan, "Bu heyecanınız 14 Mayıs'ta bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız? Hayallerini kaybeden Kızılelması kalmayan milletler tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Emperyalistlerin kirli düzeni aksine bizim hayallerimiz hep barış ve hakkaniyete dönüktür. Ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinlik, ekonomik altyapı, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Bazı tarihçilere göre bugün 724'üncü kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kim kötülüyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır. Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasetle heba etmedik" açıklamasını yaptı.

"SÖĞÜT İLK 3'TE OLACAK"

BİLECİK'İN Söğüt ilçesinde 6,5 milyar dolar değerinde 109 ton altın rezervi tespit edilen altın arama sahasındaki Gübretaş'a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri'nin açılışını Erdoğan yaptı. Burada ilk külçe altın dökümünü gerçekleştiren Erdoğan, "Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarı olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi, daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden olacaktır" dedi.