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Çakıroğlu cinayetinin yardımcısı adliyeden kaçmaya çalıştı

28.1.2023

Çakıroğlu cinayetinin yardımcısı adliyeden kaçmaya çalıştı

EGE Üniversitesi'nde 2015 yılında ülkücü öğrenciler ile PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu belirtilen kişiler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu'nun katiline yardım eden şahsa ceza yağdı. Mahkeme, katil zanlısı Nurullah Semo'nun yanında olan ve ona yardım eden Cihat Babatonguz'u 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayvalık'taki adliyeden duruşmaya bağlanan Babatonguz, kararın ardından firar girişiminde bulundu. Zanlı, Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu sokağında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

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