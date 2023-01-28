Çakıroğlu cinayetinin yardımcısı adliyeden kaçmaya çalıştı

EGE Üniversitesi'nde 2015 yılında ülkücü öğrenciler ile PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu belirtilen kişiler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu'nun katiline yardım eden şahsa ceza yağdı. Mahkeme, katil zanlısı Nurullah Semo'nun yanında olan ve ona yardım eden Cihat Babatonguz'u 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayvalık'taki adliyeden duruşmaya bağlanan Babatonguz, kararın ardından firar girişiminde bulundu. Zanlı, Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu sokağında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.