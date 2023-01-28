Kemal - Meral gölge boksunda son durum

Aylardan beri Altı artı HDP Masası bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmakta anlaşamıyor. Manevralarının sonuna geldiler.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında devam eden GÖLGE BOKSU insanları sıktı. Aylardır Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini gösteren birçok laf ediyor, geziyor, dolaşıyor ama Meral Hanım. Anlamazlıktan geliyor. Kılıçdaroğlu'nun önüne İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı sürüyor, Kemal bey, duymazlıktan vazgeçmiyor.

Yetmiyor, Meral Akşener 'kazanacak aday arıyoruz' diyor, Kılıçdaroğlu yutkunuyor. Birbirlerini dövüyorlar. Subliminal mesajlar vererek, sona gelindi.

26 Ocak'ta, Meral Akşener'in misafiri olacaklar. Burada son düello olabilir. Düellodan kim çıkar bilinmiyor. Eğer fazla kan akmazsa, son toplantılarda ne kadar kan akmış, izlerini görme imkânı olacak.

Evet. Ya Kemal Bey pes edecek, ya da Meral Hanım. İkisi de pes etmezse, Amerika onlara bir isim verecektir. Paketlerinde bir kaç isim var. Birisi Anayasacı.

Diğeri uluslararası bir prof. doktor. Bir diğeri de tanınmış, sık sık yurtdışına gidip gelen bir işadamı. Sızan son habere göre, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı seçimini kazanmaktan umutları çok azalmış. Nitekim "seçimi İKİNCİ TURA nasıl taşıyabiliriz", bir de "Alamıyoruz, belki ikinci turda alırız" hesapları yapıyorlar. Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, PKK'nin siyasi kolu HDP'yi kafaya almaya çalışırken, Meral Akşener buna yanaşmıyor. Bu arada, Kemal Bey ve Meral Hanım dışında 4 lider, yeni seçim sisteminin girdabından kurtulmak için daha çok milletvekili kontenjanı ve bakanlık peşinde pazarlıklarını tırmandırıyor.

TUHAF BİR DURUM VAR

Siyaseti yakından bilen bir duayen politikacı ile konuştum. Dedi ki, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürümüş. Davutoğlu'na, Babacan'a, Karamollaoğlu'na 20'şer kişilik CHP kontenjanı verir, Gültekin Uysal'ı da CHP'den milletvekili yaparlar, bu dört isimden Kemal Kılıçdaroğlu destek alır, Geriye tek Meral Akşener kalır.

Birisi pes eder. Etmediler, Dış kulvardan bir isim gelir." Altı liderin kafalarında, Daha çok Meclis'in kontrolünü ele geçirmek var. Simülasyon üstüne simülasyon yapıyorlar.

Bunun için, 30 Ocak 'ta eğer anlaşırlarsa, hepsi de MİLLETVEKİLİ olmayı, cumhurbaşkanlığını alırlarsa BAŞKAN YARDIMCISI olacaklarını diplomatik cümlelerle yazıya dökecekler. Bu noktada da tuhaf bir durum ortaya çıkacak. Nasıl mı? Velev ki Altılı masa HDP-PKK ile Meclis'e 306 milletvekili ile geldiler. Bir Meclis Başkanı seçecekler. 305 kaldılar. Cumhurbaşkanlığını kazanmışlarsa, Başkan yardımcısı olmaları için milletvekilliğinden istifa edecekler. Altı veya beş genel başkan istifa ederlerse, Meclis'te azınlığa düşecekler.

ORTAK İMZA NASIL OLUR?

Diyelim üçü istifa etti, ikisi Meclis'te kaldı. Cumhurbaşkanına nasıl olacak da, altı lider ortak imza verecek? GARABET DURUM. ANAYASA SUÇU.

HUKUK KATLİAMI. Davutoğlu'nun SÜPER FİKRİ neydi? Ahmet Davutoğlu 'Seçeceğimiz adaya seni kaptan yapıyoruz ama oyunun kuralları belli diyeceğiz.

Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, stratejik süreçler ile ilgili genel başkanların imza yetkisi olacak' diyerek havalarda gezdi. Altılı Masa, Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyor, kendilerine itaat edecek bir KUKLA İSİM (Bunu yazarken bile tüylerim diken diken oluyor) arıyorlar.

Velev ki yüzde 50 artı bir ile seçilmiş (Altılı Masa) Cumhurbaşkanı'na pranga takacaklar, kolunu bacağını bağlayacaklar, altı liderden gelenleri imza etmek mecburiyetinde kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının icazetleri doğrultusunda konuşacak.

Gezecek. Otak imzalı gezi programlarına harfiyen uyacak.

Böyle rezalet, felaket, hukuk katliamı olabilir mi? Altılı ARTI HDP Masası'nın adayı velev ki seçildi. Türkiye gibi bölgesel güçküresel aktör konumuna Başkan Erdoğan'ın getirdiği ülkemizin maddi ve manevi ağırlığı altında ezilir. Altı artı HDP Masası'nın seçtirdiği CUMHURBAŞKANI bir sabah uyanacak, ülkemiz için bir Batı veya Türk devleti veya yakınımızda çıkacak bir savaşasoğuk savaş sürecine yönelik bir başka Devlet Başkanı'nı aramak gereği olduğundan, altılı masaya 'konuşayım mı?' diye soracak.

'BİRAZ BEKLEYİN' Mİ DER?

Diyelim Ahmet Davutoğlu 'Hayır', Meral Hanım ise 'Çok iyi olur' diyecek. Kemal Bey de Başkan yardımcısı olarak ortada ne yapacağına şaşıracak. Haydi' Konuş' denilirse, tam konuşma olurken bir stratejik teklif gelecek. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı, 'biraz bekleyin' diyebilir mi?

Veya yanında oturan kendisini seçenlere dönecek, ne söylemesi gerektiğini soracak mı? Bir NATO veya Küresel zirveye gidecek, yanında yardımcıları olacak mı? Başkan yardımcılarından Ankara'da kalmış Gültekin Uysal'a 'Burada şöyle teklif var. Hemen cevap vermek durumundayız. Ne yapalım' telefonu edilecek mi?



SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu ve yavrularının, 30 Ocak'ta çizeceklerini açıkladıkları yol haritası kriterleri dışına çıkarsa KUKLA CUMHURBAŞKANI ne olacak? Ahmet Davutoğlu söyledi. Desteğini çekecekmiş. KRİZ OLACAKMIŞ. KRİZ! Böyle bir Türkiye'yi düşünmek bile sinirleri bozuyor.

Güzel İnsanlarımızın, Demokrasiye aşık aziz milletimizin Tahammül sınırlarını aşıyor. Türkiye gibi bölgesel güç-Küresel aktör ülkemi böyle idare edilemez. BÖYLE akıl dışı bir yönetim tarzına AZİZ MİLLETİ- MİZ İZİN VERMEZ.

NOKTA!