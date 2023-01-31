2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağını sorgularken AÖF sonuçları açıklandı. Sonuçlar "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIDI?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi final sınavları ise 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı.

FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.