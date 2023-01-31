Erdoğan’ın resti Avrupa basınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te gençlerle bir araya geldiği etkinlikte sarf ettiği "İsveç şok olacak" sözleri Avrupa basınında gündem oldu.

TÜRKİYE ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken İsveç'te yaşanan alçak saldırıların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamada bulundu. Erdoğan'ın 'İsveç şok olacak' sözleri dünya basınında da geniş yankı buldu.

'KAPILARI KAPATTILAR!'

İSVEÇ basınından Aftonbladet bu açıklama için "Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye açık" diye yorumlarken, iadesi istenen isimler konusunda adım atmayan İsveç'in NATO'da yer almasının bir anlamının olmadığı kaydedildi.

DEVLET televizyonu SVT, "Finlandiya'ya vereceğimiz mesaj İsveç'i şok edecek" başlığını kullandı. Erdoğan'ın, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığı, ancak son günlerde provokatif eylemlere sahne olan İsveç'e kapıları kapattığı yorumları yapıldı. Finlandiya basınından Yle, Helsinki'nin "İsveç gibi aynı hatayı yapmaması halinde" Türkiye tarafından askeri ittifaka kabul edilebileceğini okurlarına aktardı.

TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

TÜRKİYE'NİN İsveç'in NATO'ya üyeliğini bloke edebileceğini yazan BBC, Erdoğan'ın net mesajlarını okurlarına aktardı: "Eğer NATO'ya katılmak istiyorsanız bu teröristleri bize iade edeceksiniz. İsveç'e 120 kişilik liste verdik ve ülkelerindeki teröristleri iade etmelerini söyledik. Eğer bunları iade etmezseniz, kusura bakmayın."

"ERDOĞAN, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabilir, İsveç'i şok edebilir" ifadesini kullanan Associated Press, Türk hükümetinin Türkiye karşıtı gösteriler ve İslamofobik olaylar nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahat konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Erdoğan'ın, Finlandiya'nın üyeliğinin İsveç'in yerine değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdiğini yazan Reuters ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Stockholm ile artan gerilim ortamında Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını İsveç'ten önce kabul edebileceğinin sinyalini verdi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl NATO'ya katılmak için başvurdu. Tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaçları var. Türkiye ve Macaristan, üyelikleri henüz onaylamadı" ifadelerini kullandı. Benzer açıklamalara yer veren Al Jazeera de Erdoğan'ın, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini yazdı.