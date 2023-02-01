"7 milyon kişinin borçları kendiliğinden silinecek"

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm zamanların en önemli yapılandırmasını içeren 24 maddelik kanun teklifinin kabul edildiğini söyledi.

Elitaş, "Bugün, inşallah, Başkanlığa sunulduktan sonra gündemdeki yerini alacaktır. En yakın zamanda da bu kanun teklifini görüşme imkanı bulmuş olacağız. Bu kanun teklifinde, daha önceki yapılan yapılandırmadan farklı olarak, ilk defa adli ve idari para cezalarını gündeme aldık. Onun yanında trafikte ehliyetleri iptal edilen 10 bin civarında vatandaşın ehliyetlerinin geri verilmesiyle ilgili düzenlemeye yer verdik. Yine, bu şekilde, puan cezası 5'le 95 arasında olan 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren puan silmeyle ilgili ilk defa yapılan bir düzenleme de inşallah TBMM Genel Kurulu kabul ettiği takdirde hayata geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Elitaş, vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin de komisyonda kabul edildiğini dile getirerek, "Toplam 7 milyon 616 bin kişinin vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçları kendiliğinden silinecek. Vatandaşın büyük bir kısmının bu borçlardan da haberi olmadığından ve ancak ihtiyaç hasıl olduğunda veya icra takibi başladığında haberdar olduğu bir konuydu. 7 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen teklif Genel Kurul gündemine gelecek." dedi.

"Merkez Bankasının arka kapıdan döviz satışına" ilişkin habere değinen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, yönetmelikle yapılan bir düzenleme şeklindedir. Bu, daha önce de 2015-2018 yıllarında gerçekleşmiş bir husustur. Bu çerçevede şuna bakmak lazım, bu süreçte döviz fiyatlarının 2022'nin Şubat ayından itibaren sabit bir şekilde seyir izlediği dönemde, Merkez Bankası, piyasadaki dövizi regüle edebilmek için dövizin spekülasyonunu, dalgalanmasını önleyebilmek için ve enflasyonla mücadelede katkı sağlayabilmek için bunu yapıyordu. Enflasyon oranı, TÜİK açıklamasına göre yüzde 65 olduğundan Merkez Bankasının referans faizinin yüzde 9 seviyesinde olduğu ve kredi faiz oranlarının da yüzde 15-17, maksimum yüzde 19 seviyelerinde olduğu bir dönemin yaşanmasında çok büyük katkılarının olduğunu görüyoruz. On yıllık devlet borçlanma faizlerinin yüzde 10'un altında olduğu bir süreçte Merkez Bankasının bu yaptığı para politikasından kaynaklıdır."

"BİR ÇANTA DOLUSU PARA GÖNDERİP DÖİZ ALDIRAN GENEL BAŞKAN KİM?"

Elitaş, eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in, bir televizyon programında "Korumasıyla, kendi partisine mensup eskiden milletvekili olmuş ama o anda milletvekili olmayan bir iş adamına bir çanta dolusu para gönderip döviz aldıran genel başkan kimdir?" sorusunu yönelttiğini aktararak, "Ben de buradan bütçe görüşmeleri sırasında bu soruyu sormuştum, o para ne kadardır, 128 milyar doların ne kadarlık kısmı o genel başkana gitmiştir, o genel başkan kimdir?" ifadelerini kullandı.