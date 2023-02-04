Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiler sorularımıza cevap veremiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'na Türkiye'deki 9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması soruldu.

"KAPATMALARI MAKSATLI"

Çavuşoğlu, "Bir terör tehdidi varsa, hele hele müttefikse bu tehdidin nereden kaynaklandığını, kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar, 'somut bilgilerimiz var, bir tehdit var, o nedenle kapatıyoruz'. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi de cevap da yok. Doğru olan bu bilgileri güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, "Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.