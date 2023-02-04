Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’daki toplu açılış töreninde önemli mesajlar

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Başkan Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrardan sizinle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var.

Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getiridk. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük."

Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cezevinde hastalanmış ardından vefat etmiştir. Merhum İleri, vefatından önce ailesine yazdığı mektupta 'Size, mal, mülk servet bırakamadım. Yalnızda şerefli, namuslu, bir ad bırakabildim' diyor.