AK Parti’li Elitaş: TBMM Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz

AK Parti'li Elitaş, TBMM'de bir grup gazeteciye açıklama yaptı. Elitaş, sabaha karşı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sabaha karşı ülkemizi derinden üzen, 10 vilayeti kapsayan büyük bir deprem faaliyeti ile karşı karşıya kaldık. Tüm siyasi parti grup başkanvekilleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, bu hafta TBMM'nin halkımızın yanında olmak, destek olmak amacıyla, Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara veriyoruz. Milletvekillerimizi, bölgede halkımıza yardımcı olmaları ve acılarını paylaşmak üzere görevlendireceğiz."