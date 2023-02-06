  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti'li Elitaş: TBMM Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz

AK Parti'li Elitaş: TBMM Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verdiklerini açıkladı

06.02.2023, 15:10

AK Parti’li Elitaş: TBMM Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz

AK Parti'li Elitaş, TBMM'de bir grup gazeteciye açıklama yaptı. Elitaş, sabaha karşı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sabaha karşı ülkemizi derinden üzen, 10 vilayeti kapsayan büyük bir deprem faaliyeti ile karşı karşıya kaldık. Tüm siyasi parti grup başkanvekilleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, bu hafta TBMM'nin halkımızın yanında olmak, destek olmak amacıyla, Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara veriyoruz. Milletvekillerimizi, bölgede halkımıza yardımcı olmaları ve acılarını paylaşmak üzere görevlendireceğiz."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA