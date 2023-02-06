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Haberler Gündem Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

Gece saatlerinde merkezi Kahramanmaraş olan Malatya, Diyarbakır ve Osmaniye'nin de içinde bulunduğu toplam 10 ilde etkisini gösteren 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, "Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Enkaz altında kalınca ne yapılır? Enkaz altında nefes almak için neler yapmalıyız? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte bu soruların cevabı...

06.02.2023, 15:43

DEPREM SONRASINDA NE YAPILMALI?

Deprem sonrasında yapılması ilk gereken şey panik yapmamak. Böylece yakınlarınızı ve kendinizi tehlikeye atmamalısınız.

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

Öncelikle deprem sonrasında kendi durumunuzu kontrol etmelisiniz. Yakınlarınızı kontrol edin ve artçıl depremlere karşı dikkatli olun ve binayı mümkünse terk edin.

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

ENKAZ ALTINDA YAPILMASI GEREKENLER

Rastgele bağırmamaya çalışın çünkü enkaz halinde binalarda rastgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatabilir. Ayrıca uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

- Rastgele hareket etmemeye çalışın. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

- Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın ve panik yapmayın. Aktif dinlenme ve uyku durumuna geçin.

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

- Dış sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinleyip cevap vermeye çalışın.

- Nefes alıp verirken ritim tutun. Panik yapmamak için kendinizi sakinleştirmeye çalışın ve zihninizde olumsuz düşüncelere yer vermeyin.

Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

- Enkazda başka kişiler varsa onlarla iletişim kurmaya çalışın. İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.

- Kibrit ve çakmak yakmayın.

Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetlerinizle kapatın.

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