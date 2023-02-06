Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

DEPREM SONRASINDA NE YAPILMALI?
Deprem sonrasında yapılması ilk gereken şey panik yapmamak. Böylece yakınlarınızı ve kendinizi tehlikeye atmamalısınız.
DEPREM SONRASINDA NE YAPILMALI?
Deprem sonrasında yapılması ilk gereken şey panik yapmamak. Böylece yakınlarınızı ve kendinizi tehlikeye atmamalısınız.
Öncelikle deprem sonrasında kendi durumunuzu kontrol etmelisiniz. Yakınlarınızı kontrol edin ve artçıl depremlere karşı dikkatli olun ve binayı mümkünse terk edin.
ENKAZ ALTINDA YAPILMASI GEREKENLER
Rastgele bağırmamaya çalışın çünkü enkaz halinde binalarda rastgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatabilir. Ayrıca uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.
- Rastgele hareket etmemeye çalışın. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.
- Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın ve panik yapmayın. Aktif dinlenme ve uyku durumuna geçin.
- Dış sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinleyip cevap vermeye çalışın.
- Nefes alıp verirken ritim tutun. Panik yapmamak için kendinizi sakinleştirmeye çalışın ve zihninizde olumsuz düşüncelere yer vermeyin.
- Enkazda başka kişiler varsa onlarla iletişim kurmaya çalışın. İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.
- Kibrit ve çakmak yakmayın.
Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetlerinizle kapatın.