Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı?

ENKAZ ALTINDA YAPILMASI GEREKENLER

Rastgele bağırmamaya çalışın çünkü enkaz halinde binalarda rastgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatabilir. Ayrıca uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.