Gabar’da terör bitti petrol başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt'ta "Karadeniz Hemşehri Buluşması" programına katıldı. Programda konuşan Soylu, "Bugün Gabar'da terör bitti ama başka bir şey başladı. Geçen gün Şırnak'a gittim. Oradaki halk, petrol şehri olduklarını söylediler. Sabahtan akşama Gabar Dağı'na petrol tankerleri geçiyor. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı vurdu, Esma Çevik Kuyusu'ndan petrolü çıkarttı. Daha yeni başladılar, şimdi başka bir alana daha çalışma yapılıyor, oradan da büyük ihtimalle çok güzel ve müjdeli bir haber alacağız" dedi.



320 MİLYON TON DEMİR

ŞU anda çıkan petrolün en az 15 katı kadar bir rezerv olduğunun tahmin edildiğini belirten Soylu, "Ayrıca çıkan petrolün gravitesi yüksek ve kalitelidir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Bingöl'de bulunan demir rezervine de değinen Soylu, "320 milyon ton demir cevheri Bingöl'de çıktı, Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi bir fabrika Bingöl'e de kurulacak. 600 milyon dolar başlangıç yatırımı, yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık büyük bir yatırımın ilk ayağını önümüzdeki günlerde orada başlatacaklar" şeklinde konuştu. Bakan Soylu muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunarak, "Şimdi de LGBT diye bütün toplumumuzu cinsiyetsizleştirmeye çalışan bir anlayışı düzenimize koymaya çalışıyorlar. Kim cinsiyetsizleşmek istiyorsa cinsiyetsizleşsin. Kılıçdaroğlu, kendisini ve arkadaşlarını cinsiyetsizleştirmek istiyorsa yapsın. Allah bize ne emrediyorsa bir onu yaparız. Aile bizim için önemlidir, kadın bizim için önemlidir, erkek bizim için önemlidir" diye konuştu.



TERÖRİST SAYISI DÜŞTÜ

BAKAN Soylu, Türkiye'ye yönelik uyuşturucu ticareti iftiralarının atıldığını hatırlatarak, "Türkiye cari açığı kapatacak diye devlet uyuşturucu ticareti yapıyor diyorlar. Bunu söyleyen ana muhalefet partisi, Kemal Kılıçdaroğlu. Devletin askeri, polisi, jandarması hatta devletin istihbaratı bir araya gelecek ve cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretini hep beraber yapıyor diyorlar. Dağlarda yüzün altında terörist kaldı. Bugün doğu ve güneydoğunun tamamında çocuklarımız okullara gidiyor. Eskiden Şırnak'a otobüs gitmezdi, şimdi profesör gidiyor, doçent gidiyor. Bize siz, devletin askeri, polisi, jandarması siz bu teröristleri nasıl bitirirsiniz diye iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

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