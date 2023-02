Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depreme ilişkin son durumu aktardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.

DEPREMDE 284 CAN KAYBI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

