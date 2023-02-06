Turkish Cargo deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Turkish Cargo, deprem bölgesine yardım malzemelerini götürmek için harekete geçti.

Bu kapsamda, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Havalimanı'ndan Adana varışlı toplam 4 uçuş planlandı.

Şirket, deprem bölgesine yurt dışından gelecek yardım malzemelerini de ilgili büyükelçiliklerin onayı alındıktan sonra ücretsiz taşıyacak.

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