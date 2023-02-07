AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de Adıyaman'da enkaz altında olduğu öğrenilmişti. Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.





TAZİYE MESAJI

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz; AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.