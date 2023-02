Dokuz saatte iki büyük deprem

05.15: Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçının 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize iletiyorum. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeriyor" dedi.

- 05.45: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

- 06.15: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var, müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde olumsuzluk yok.

- 06.35: Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- 06.40: Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Durum çok kötü. Yeşilyurt'un nüfusu 350 bin. Merkezde 20 yaş üstü binalarda yıkım var. Hastane ve otel tamamen yıkılmış. Her şeye ihtiyacımız var. Bizim yeterli alet edevatımız yok.

Yakın olanlar destek verirse enkazdan bir kişi bile kurtarsak, öncelikle bunu istiyoruz. Uyarılarımıza rağmen trafikte de aşırı yoğunluk var.

- 06.50: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

- 07.00: Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

- 07.05: Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

- 08.00: Gaziantep Valisi Gül:

Gaziantep'te 531 göçük var. İlk andan itibaren 657 ihbarın tamamı değerlendirildi.

- 08.45: AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş;

Maraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. En büyüğü 6.6 büyüklüğünde, an itibariyle 66 artçı deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

- 09.00: Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette.

Bunların 7'si de il merkezinde.

6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı.

Hastanelere intikal etmiş durumda.

12 vatandaşımız canlı olarak enkazdan kurtardık.

- 09.20: BOTAŞ: Kahramanmaraş- Gaziantep doğalgaz iletim hattındaki hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışı durdurulmuştur.

Hastane, fırın gibi kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanacaktır.

- 09.30: Kilis Valiliği: 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

- 10.00: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var.

Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var" dedi.

- 12.21: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı.

- 13.00: Başkan Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı" ifadelerini kullandı.

- 13.24: Saat 13:24'te Maraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Dokuz saat içinde iki farklı deprem hasarın artmasına yol açtı.

- 14.00: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verdiklerini açıkladı.

- 14.30: AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır. 2834 bina yıkılmıştır" dedi.

- 17.30: AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybının 1498'e yükseldiğini açıklayarak, "Yoğun şekilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 8 bin 533 yaralı var. Ulaşılmayan bölgemiz yok" dedi.

- 18.32: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İki depremde 1541 kaybımız, 9733 de yaralımız var.

- 20.23: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşanan büyük depremlerde ölü sayısı 1651'e çıkarken, yaralı sayısı da 11 bin 119'a yükseldi.

