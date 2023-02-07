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Haberler Gündem Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle 10 il büyük bir yıkıma uğrarken, durum değerlendirmesi yapan bir İtalyan bilim insanı ise 30-40 saniye içinde Anadolu levhasının kaydığını ifade ederek, "Türkiye 3 metre hareket etti" sözlerine yer verdi.

07.02.2023, 16:50

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle kayıplarımız her geçen dakika artarken, dünya da Türkiye'de olan biteni yakından takip ediyor.

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Dün akşam saatlerinde İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni deprem analizinde bulundu.

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Doglioni fay haatının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az 3 metre hareket ettiğini ifade ederek bu durumun yalnızca 30 ila 40 saniye arasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Tarih boyunca bölgede çok fazla hareketliliğin olduğunu ifade eden bilim insanı "Sanki Türkiye hareket etti" ifadelerine yer verdi.

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Depremle ilgili dünden beri durum değerlendirmesi yapan uzmanlar depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor.

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'taki depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu açıkladı.

Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Ercan, "Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem. 7.7 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde. 43 saniye süreli, 5 km gibi sığda, çok etkili oldu. Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye üçgeninde olabilecek en büyük deprem oldu. Felaket büyük" dedi.

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