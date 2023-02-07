Koca levhanın kayması 30 saniye aldı! Türkiye 3 metre hareket etti!

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle kayıplarımız her geçen dakika artarken, dünya da Türkiye'de olan biteni yakından takip ediyor.
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle kayıplarımız her geçen dakika artarken, dünya da Türkiye'de olan biteni yakından takip ediyor.
Dün akşam saatlerinde İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni deprem analizinde bulundu.
Doglioni fay haatının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az 3 metre hareket ettiğini ifade ederek bu durumun yalnızca 30 ila 40 saniye arasında gerçekleştiğine dikkat çekti.
Tarih boyunca bölgede çok fazla hareketliliğin olduğunu ifade eden bilim insanı "Sanki Türkiye hareket etti" ifadelerine yer verdi.
Depremle ilgili dünden beri durum değerlendirmesi yapan uzmanlar depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor.
Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'taki depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu açıkladı.
Ercan, "Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem. 7.7 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde. 43 saniye süreli, 5 km gibi sığda, çok etkili oldu. Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye üçgeninde olabilecek en büyük deprem oldu. Felaket büyük" dedi.