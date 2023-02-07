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Kurtarma çalışmaları sürerken yine deprem

7.2.2023

Kurtarma çalışmaları sürerken yine deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve bölgede büyük yıkıma yol açan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD güçleri, kurtarma ekipleri ve vatandaşların arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı öğle saatlerinde bir şiddetli deprem daha meydana geldi. Saat 13.24'te, Kandilli Rasathanesi'nin 7.5, AFAD'ın ise 7.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan deprem, yeni yıkımlara yol açtı. O sırada kurtarma çalışmalarında bulunan ekip ve vatandaşlar da korkulu anlar yaşadı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler" diyerek, bu depremin artçı değil, ayrı bir deprem olduğunu vurguladı.
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