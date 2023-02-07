Prof. Dr. Sözbilir: Ege’yi asla tetiklemez

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'yi sarsan depremle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu depremlerin İzmir ve Ege'yi asla tetiklemeyeceğini ifade eden Sözbilir, "Bu fay karada olmadığı için tsunami de olmaz" diye konuştu.

FAY PARÇALARI KIRILDI

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400- 500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

6'ya varan artçılar olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısı yaptı. Türkiye'nin bugün, son 100 yıldaki en büyük 2'nci depreminin yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İlk deprem 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da yaşanmıştı. O günkü depremde, 52 saniyede 33 bin kişi can vermişti. Bugün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde, Malatya ile Hatay arasındaki fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı" diye konuştu.