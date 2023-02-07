Soğuğa karşı da mücadele var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, deprem bölgesindeki 5 günlük tahmini hava durumu raporuna göre Kahramanmaraş'ta kar yağışı öngörülüyor. Gaziantep'te en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1 ve sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor. Hatay'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor. Osmaniye'de hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Malatya'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 11, en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor. Diyarbakır'ın hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olması öngörülüyor. Kilis'te en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 8 derece olması bekleniyor. Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. Adana'da en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak bekleniyor. Adıyaman'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak öngörülüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ 5 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Trend Garden rezidans deprem nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenildi. Eski SSK Hastanesi yanında bulunan Hayat Sitesi'nin 1 bloğu tamamen yıkıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi'ndeki 6 katlı Yalı apartmanı çöktü. Enkaz altında bir çocuğa ulaşıldı. 10 yaşlarında olduğu belirtilen çocuk, yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından canlı olarak çıkartıldı. Battalgazi İlçesi'nde bir de 8 katlı otel çöktü. 25 kişinin enkaz altında olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. Malatya merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekatçılar, bodrum kattan ses alınması üzerine önce yaşam üçgeni oluşturdu. Bir ailenin üstünde kalan beton bölümü balyozla kıran ekipler, 2'si çocuk 5 kişiyi tek tek boşluktan çıkartarak kurtardı. Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TARİHİ CAMİ YIKILDI

Sultan 2. Abdülhamit'in yapımına destek verdiği, Malatya'da bulunan tarihi Yeni Cami Maraş merkezli depremde yıkıldı. Caminin çöktüğü, ayakta sadece duvarlarının bir bölümünün kaldığı görüldü.

Depremin en çok hissedildiği illerden Malatya'da engelli ve yatalak hastaların bulunduğu bakımevinde yatanlar depremden sonra sokakta kaldı. Vatandaşlar yaşlı ve engelli hastalara yardım edilmesi çağrısında bulundu.