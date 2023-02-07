Türk savunma sanayisi şirketleri teyakkuza geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Yönetim Kurulunun, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı toplantıda, başta TSKGV iştirakleri olmak üzere, savunma sanayisi şirketlerinin yardım faaliyetleri için teyakkuza geçtiği bildirildi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TSKGV Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında İsmail Demir başkanlığında toplandı. Deprem sonrasında gerekli koordinasyonun AFAD ile sağlandığı belirtilen açıklamada, savunma sanayisinin arama kurtarma faaliyetlerine destek olacak bütün kabiliyet ve teknolojileriyle sahadaki ekiplerin emrinde olduğu ve bu anlamda sahaya gerekli ekipman sevkiyatına başlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabır ve sağlık diliyoruz. Arama-kurtarma ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyoruz. Aziz milletimize geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

DİĞER