10 şehirde 3 ay Olağanüstü Hal

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası yapılan bütün çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden yürütüyor. Bölgedeki bütün yardımları ve çalışmaları koordine eden Başkan Erdoğan, burada açıklama yaptı.

'TEDBİRLER HAYATA GEÇİYOR'

UZMANLARIN yaşanan 2 depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ettiğini kaydeden Erdoğan, "Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Her iki depremde yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebep olmuştur. Ekiplerimiz fedakarca hareket etmektedir. Yurt içinden ve yurt dışından ekiplerle sayı artıyor. Çok fazla gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Tüm tedbirleri adım adım hayata geçiriyoruz" dedi.

ÖZEL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

ÖLÜ ve yaralı sayısının giderek arttığını söyleyen Başkan Erdoğan, "En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a afet bölgesindeki okullarda eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Haberleşmede kesinti yaşanmaması amacıyla bölgeye uydu iletişim terminalleri gönderildi. Yalan Haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Yeri geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" diye konuştu. AFAD'a yapılan havalelerden ücret alınmayacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

'MECLİS SÜRECİ TAMAMLANACAK'

YAPILAN çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesi uyarınca 10 ilde 3 ay Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldıklarını duyuran Başkan Erdoğan, "3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Afetten etkilenen vatandaşlarımız emin olsun ki; devleti tüm gücüyle çalışmaktadır. Kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah bu yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırmaktır. Bir çok yerde bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynerin yanı sıra karavanlar da merkeze ulaşmakta" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

DEPREM felaketinin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle tüm yurttaki bayraklar yarıya indirildi. Türkiye'nin yanı sıra dış temsilcilikler ile NATO karargahındaki tüm bayraklar ve Avrupa Birliği'ndeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

"İHA'LAR DEVREDE"

Başkan Erdoğan, depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'ları da devreye aldıklarını kaydetti. Tüm belediyelerin ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermekte olduğunu ifade eden Erdoğan, "Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir" diye konuştu.

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TAHSİS EDİLDİ

DEVLETİN seferberlik ruhuyla sahada olduğunu dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. 1000'e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almakta. Jandarma 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla görev başındadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır" dedi.