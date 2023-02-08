Adıyaman’da 61 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Adıyaman Valiliği karşısındaki 7 katlı Zümrüt Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bozan çifti için zamanla yarış başladı.

Latife Bozan'ın erkek kardeşi 2 gündür verdikleri mücadele sonrası ablası ve eniştesinin seslerini duyunca ekip istedi. UMKE, Gebze Belediyesi, Silivri Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri depremden 61 saat sonra enkaz altından Latife Bozan'ı çıkardılar.

Tekbirler eşliğinde çıkarılan Latife Bozan hastaneye sevk edildi.

Eşi Burhan Bozan'ın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Aynı binanın enkazında bir çocuğun da sağ bulunması ihtimali olduğu kaydedildi.