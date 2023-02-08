  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Adıyaman’da 61 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Adıyaman’da 61 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan ekiplerin çalışması sonrası 61 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hayatta olduğu belirlenen 56 yaşındaki eşi Burhan Bozan’ın da kurtarılmasına çalışılıyor.

İHA

08.02.2023, 18:02

Adıyaman’da 61 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Adıyaman Valiliği karşısındaki 7 katlı Zümrüt Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bozan çifti için zamanla yarış başladı.

Latife Bozan'ın erkek kardeşi 2 gündür verdikleri mücadele sonrası ablası ve eniştesinin seslerini duyunca ekip istedi. UMKE, Gebze Belediyesi, Silivri Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri depremden 61 saat sonra enkaz altından Latife Bozan'ı çıkardılar.

Tekbirler eşliğinde çıkarılan Latife Bozan hastaneye sevk edildi.
Eşi Burhan Bozan'ın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Aynı binanın enkazında bir çocuğun da sağ bulunması ihtimali olduğu kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA