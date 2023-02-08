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Haberler Gündem Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan 2 büyük depremin ardından enkaz altında kalan depremzedeleri arayarak dalga geçen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, sosyal medyada düşen bir diğer görüntü ise "bu kadar da olmaz" dedirtti. Canlı yayın açan iki kadın, açtıkları canlı yayında depremle dalga geçerek utanmadan kahkaha attı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından soruşturma başlatılarak, şahıslar gözaltına alındı.

08.02.2023, 11:50

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi yaralandı. Toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

Geçtiğimiz günlerde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sosyal medyaya düşen diğer bir görüntü ise 'pes' dedirtti.

Canlı yayını izlemek için tıkayın!

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

"YERLE BİR OLSUN BURALAR..."

Canlı yayın açan birjaç kadın, yüreğimizi yakan deprem için skandal ifadeler kullandı.

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

"Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar." deyip, aynı anda utanmadan kahkaha attılar.

Canlı yayını izlemek için tıklayın!

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

DANS ETMEYE DEVAM ETTİLER!

Canlı yayına katılan kullanıcılar bu sözlere tepki gösterdi. Şahıslar, gelen tepkiler üzerine utanmadan "Şimdi ağla "Şimdi ağlayacaklar yapmayın." ifadelerini kullandılar.

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

Gelen tepkilerle dalga geçen şahıslar, canlı yayında dans etmeye devam etti.

Canlı yayını izlemek için tıklayın!

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler!

GÖZALTINA ALINDILAR

Kadınlara ise sosyal medya üzerinden yüzlerce şikayet yağdı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde iki şahıs da gözaltına alındı.

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