‘1000 kilometrekarelik alan depremden etkilendi’

Gaziantep'te incelemelerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan da katıldı.

Dünyadaki en büyük depremlerden birisini yaşadıklarını ifade eden Kurum, "1000 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan bir deprem yaşandı. Gaziantep genelinde şebeke suyu verilmeye başlandı. Elektrik de ilk günden itibaren veriliyor" dedi. En önemli ihtiyaçlardan birisi olan çadır kurulma sürecini yakından takip ettiklerini de kaydeden Bakan Kurum, "3 bin 500 çadır bilfiil sahada kuruldu, 15 bin çadır ile çadır kent alanları kurulmaya devam ediyor. TOKİ Başkanlığı ile kalıcı konut sürecini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde konutlarına ulaşmasını sağlayacağız. Ekmek, yemek ihtiyacını giderebilmek amacıyla mobil yemekhaneler kurduk" diye konuştu.