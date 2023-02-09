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22 yaşındaki genç kız 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Ekipler, depremin 70. saatinde 22 yaşındaki Leyla Akçam'ı sağ olarak çıkardı.

İHA

09.02.2023, 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 09:51

22 yaşındaki genç kız 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahramanmaraş'a takviye giden HAK Umut Timi de kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam'a ulaşarak sağ olarak kurtardı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla, 'başım dönüyor' diyerek annesini sordu.
Kurtarılan Akçam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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