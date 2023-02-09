Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 10 ilde yıkıma sebep olan şiddetli depremler Japon bilim adamlarını bile şaşkına çevirdi.

Profesör Shinji Toda, 7,7'lik sarsıntının Japonya Hükümeti'nin 2 gün sonra yardım ulaştırabildiği 7,2'lik Büyük Hanşin Depremi ile kıyas bile kabul etmeyeceğini vurguladı. Japon uzman, "Maraş'taki en az 10 kat daha güçlü. Hatta dünyanın en büyük kara depremi" dedi.

'BÖYLESİ 250 YILDA BİR OLUYOR'

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, yıkılan binaların yüzde 80'inde malzeme kalitesizliği olduğunu söyledi. Arslan, "Türkiye dünyanın en tehlikeli deprem kuşaklarından birinde bulunuyor. Ülkemizde 10 yılda bir orta, 50 yılda yüksek şiddette, 100-250 yıllık periyotlarda da inanılmaz şiddette deprem olur. Kahramanmaraş'taki, 250 yılda bir olan çok şiddetli deprem" dedi.

İLK DEPREM İKİNCİYİ TETİKLEDİ

Arslan, "Türkiye'de biri Kuzey Anadolu Fay Hattı, diğeri Doğu Anadolu Fay Hattı olmak üzere iki büyük fay var. 7,6 büyüklüğündeki deprem artçı değil. Birinci deprem, ikinci depremi tetikledi" diye konuştu.

FAY GÖLBAŞI-TÜRKOĞLU HATTI BOYUNCA KIRILDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş- Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

FAYIN KESTİĞİ BÖLÜM BURASI

Depremin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını kaydeden Sözbilir, 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını söyledi.

'3 METRE ATIM YARATMIŞ'

Sözbilir, "Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."