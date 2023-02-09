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TBMM'de 10 il için OHAL oturumu

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede 3 ay olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için TBMM'de oylama yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Yaraları hızla sarmak için her imkanı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

09.02.2023, 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 14:48

TBMM’de 10 il için OHAL oturumu

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için Meclis'te oylama yapılıyor.

Meclis Başkanı Şentop'un konuşması sonrası milletvekilleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ölenler için Fatiha okundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oylama öncesi açıklamalarda bulunuyor. Oktay, açıklamasında, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Yaraları hızla sarmak için her imkanı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem bölgesi için alınan tedbirleri açıklarken 10 ilde 3 ay boyunca sürecek OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan OHAL kararında; Anayasa'nın 119'uncu maddesine atıfta bulunularak, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

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