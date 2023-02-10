187 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı... Erzincan depreminin mucizesi: "Beni hatırlayıp umutlu olsunlar"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin 5. gününde enkaz altındaki vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler umutla bir can daha kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremden saatler sonra sağ çıkartılan bebekler ve vatandaşlar herkese umut olurken, 1992 yılında Erzincan depreminde enkaz altında kalan ve 8 gün sonra sağ kurtarılan Nurcan Arslan da kendi yaşadıklarını anlatarak, depremzedelerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.