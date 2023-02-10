Deprem yardımları vatandaşa dağıtılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı depremin ardından tek nefes tek yürek olan iş dünyası, sanatçılar, sporcular ve vatandaşlar bölgeye yardım için birbirleriyle yarışırken, tırlarla bölgeye gönderilen yardım malzemeleri de vatandaşlara dağıtılıyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kurulan yardım merkezlerinde toplanan çeşitli ihtiyaç malzemeleri vatandaşlara buradan ulaştırılıyor.

İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE

Kahramanmaraş'a ülkenin dört bir yanından başlatılan yardım seferberliği katlanarak büyürken, tüm yurtta vatandaşlar afet bölgesindekilere maddi ve manevi destek olmak için harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, deprem bölgesine gelen AFAD çadırları da ihtiyaç sahiplerine verildi.

Yeni Asır muhabiri Metin Burmalı, Kahramanmaraş'ta yardımların dağıtımını takip etti.

Çadırlar AFAD görevlileri tarafından toplanma alanlarına ve deprem riski olmayan alanlara kuruldu. Diğer yandan Türk Kızılayı başta olmak üzere Kahramanmaraş için yardım seferberliği başlatıldı. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından, deprem bölgesine gönderilmek üzere erzak ve giyim malzemeleri toplanıyor. Tüm kentlerden toplanan yardımlar tırlarla Kahramanmaraş'a getirildi. Türk Kızılayı'nın toplama alanına kolilerle indirilen malzemeler ihtiyaç durumuna göre görevliler tarafından ayrılarak, evsiz kalan vatandaşlara teslim edildi. Malzemelerin arasında vatandaşların kendi evlerinde kullandıkları ısıtıcıların da yer alması dikkat çekti. Depremzedeler kendilerini unutmayan hayırseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.