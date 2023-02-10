Hatay ve Adıyaman’a çadır kentler kuruldu

DEPREMDEN en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da afetzedeler için çadır kurulmadığı iddiaları asılsız çıktı. AFAD, ekipleri teker teker her afet bölgesine bir çadır kent kurarken, Hatay'da kurulan çadırkentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamaya başlayan bir afetzede, "Benim 5 çocuğum, bir kızım damadım, 3 torunum, hepsi enkazdan çıktı. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimize yetişti, yedirdi, içirdi, ısıttı" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da da depremzedeler için çadır kent kuruldu.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELER ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya tır, konteyner ve sahra eczane kuruldu. Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanıyor. TEB Başkanı Arman Üney, 54 Bölge Eczacı Odası ve Türkiye'nin dört bir yanında ilaç eczacılık hizmeti sunan 46 bini aşkın meslektaşın seferberlik ilan ettiğini söyledi.

SGK, PRİM ÖDEME SÜRELERİNİ ERTELEDİ

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiği duyurdu. İhtiyaç duyulması halinde ivedi olarak yeni tedbirlerin de alınacağı vurgulanan açıklamada, "6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecek" denildi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DEPREM İÇİN DESTEK

AK Partili milletvekilleri deprem bölgesi için en az bir maaş bağışta bulunacak. Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için AK Parti tarafından yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenler belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler" ifadesine yer verildi

ACİL İHTİYAÇLARA ÖNCELİK VERİLMELİ

DEPREM bölgesine gönderilen kolilerin içinden sulu tabanca, topuklu ayakkabı, abiye kıyafetler, yırtık ayakkabılar gibi depremzedeye faydası olmayacak eşyaların çıktığı görüldü. AFAD öncelikli ihtiyaçları şöyle açıkladı : Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun ve kömür sobası, odun, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek, hazır gıda.

BURCU ŞEN