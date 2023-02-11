Mehmetçik depremzede köylere helikopterle yardım malzemesi taşıyor

ürk Silahlı Kuvvetlerince, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem nedeniyle karadan ulaşımın mümkün olmadığı köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşınması çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mehmetçik'in deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.





Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye Tek Yürek" ifadelerine yer verildi.





Öte yandan Adana İncirlik Üssünde oluşturulan Lojistik Merkezindeki yardım malzemeleri hızlı bir şekilde Özel Kuvvetler Komutanlığı helikopterlerine yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edildiği öğrenildi.