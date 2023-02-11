Onlarca kişiye mezar olan binanın müteahhiti yakalandı!

Türkiye'yi yasa boğan depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" ve "İmar Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçeleriyle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanan Akay'ın Gaziantep'e sevk edileceği ifade edildi.

KOLON KESTİKLERİ İDDİASIYLA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı binada kolon kestikleri iddiasıyla Mehmet Necati Gölgeler ve Necati Gürcan Gölgeler isimli şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

MEHMET YAŞAR COŞKUN DA YAKALANMIŞTI

Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi. Bugün gözaltında tutulduğu Gaziosmanpaşa Havalimanı Adliyesi'nde ses ve görüntü sistemle Hatay Adliyesi'ne bağlanarak hakim karşısına çıkacak Coşkun, tutuklanırsa cezaevine konulacak.