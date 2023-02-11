Saygısız Charlie Hebdo’ya çizerlerden tepki

Fransa'daki utanmaz karikatür dergisi Charlie Hebdo, yayımladığı deprem karikatürüyle tüm dünyanın tepkisini çekti. Türkiye'yi sarsan depremle dalga geçen saygısız dergiye dünya çizerleri kendi eserleriyle cevap verdi. İngiliz ressam, illüstratör ve yazar Charlie Mackesy, depremzedelere bağış toplamak için çizdiği resmi tişörte basarak satışa çıkardı. Hollywood filmleri için tasarladığı film afişleriyle tanınan Türk tasarımcı Emrah Yücel de hazırladığı çizimin altına "Dualarımız seninle Türkiye..." yazdı.





Almanya'da yaşayan illüstratör Karen Tuba ise fotoğrafçı Adem Altan'ın enkaz bölgesinde çektiği fotoğrafa yeni bir yorum getirerek, "Dünyanın bir araya geldiğini görmek çok umut verici" sözlerine yer verdi. Rus çizer Shavrin Ivan de "Yardım edebileceksen yardım et. Destek olabilirseniz destekleyin" sözleriyle Türk bayrağındaki hilale sığınan depremzedeyi çizdi. Enkaz fotoğrafları üzerine çizimler yaparak destekte bulunan Katarlı çizer Ghida bağış çağrısı yaparak, "Elinizden ne geliyorsa en iyi şekilde onu yapın" ifadelerine yer verdi. Suriyeli tasarımcı Abdullah Keshi, Mısırlı sanatçı Shaimaa Alaskalany ve Sanatçı Sena Nur Toslak da duygularını çizimlerine yansıttı.

