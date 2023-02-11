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Son dakika: Deniz Baykal hayatını kaybetti

Son dakika haberi..CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

11.02.2023, 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 09:41

Son dakika: Deniz Baykal hayatını kaybetti

Antalya'da yaşayan ve uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Deniz Baykal hayatını kaybetti.

Baykal'ın vefat haberini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi.

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