Gaziantep’te yıkılan binada kolon kesildi iddiasına 2 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.Kahramanmaraş depremine dair söylenen yalanlar ve gerçekleri Yenidoğan ünitesinde deprem paniği! Hemşireler bebeklere kalkan oldu