Kurtuluş mutluluğu

İKİZLER GÖZYAŞLARI ARASINDA GELDİ

Merkez Şehit Kamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'ndan 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay depremden yaklaşık 40 saat sonra kurtarıldı. İkizlerden Ahmet Erbay'ın enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibinde yer alan özel harekat polisleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma ekipleri, "mucize geliyor" diye bağırarak beton yığınlarının arasından gözyaşları içinde çıkardıkları bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. İkiz bebeklerin çıkarılması, sevinçle karşılandı.



ÖNCE KİTAPLARINI SORDU

Hatay'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarının 69. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk ile hastaneye götürüldüğü esnada kendisine müdahale eden Sağlık Görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında tebessüm ettiren kitap diyaloğunun olduğu video, sosyal medyada büyük beğeni topladı. 19 yaşındaki Galip Öztürk'ün tek önceliği, 5 ay sonra gireceği YKS'ye çalıştığı kitapları oldu. Ambulans içerisinde geçen diyalogda, kitaplarının bulunmasını isteyen Ertuğrul', "Hangi kitapları istiyorsun?" sorusu üzerine genç, sınav için gerekli olan bütün kitapları saydı. Bunun üzerine Ertuğrul, kendisinin istediği bütün kitapları temin edeceğini söyledi.







HATİCE HERKESE EL SALLADI

Hatice Özçelebi 92 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıkarken yaşanan mutluluk kameralara yansıdı. Ardından enkaz altından anne Mihriban Özçelebi çıkarıldı. İki güzel haberin ardından yaşanan sevinç kameralara yansıdı.



ŞEHRİBAN NAZ GÜLEREK GELDİ

Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekibi, kent merkezinde bulunan Berk Apartmanının 5. katında oturan 16 yaşındaki Şehriban Naz Güldoğan'dan gelen ses üzerine çalışmalar bu enkazda yoğunlaştırıldı. Sesin duyulduğu alana koridor açan ekipler depremden yaklaşık 80 saat sonra, Güldoğan'a ulaştı. Güldoğan'ın ambulansa taşındığı esnada etrafına gülümsediği anlar, çevredekileri de sevindirdi.