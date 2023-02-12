Turkuvaz Medya yardım TIR’ı deprem bölgesine ulastı

Son yüzyılın en yıkıcı depreminin ardından devlet millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da başlattıkları kampanyada topladıkları yardım malzemelerini, grup şirketlerinden KARGOMsende ile deprem bölgesine ulaştırıyor.

Kampanyada elde edilen giysi, gıda, hijyen malzemeleri, ilk olarak KARGOMsende'nin Turkuvaz Medya Merkezinde bulunan Operasyon Merkezi'nde türlerine göre tasnif edilerek yeniden paketleniyor. KARGOMsende lojistik ağıyla Cuma akşamı saat 19.00'da yola çıkan ikinci yardım TIR'I, dün öğle saatlerinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne ulaştı. Buradan da AFAD koordinasyonunda Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Köyü'ne yönlendirildi. Yardımların dağıtımlarına KARGOMsende ve Turkuvaz Medya Grubu çalışanları bizzat katıldı.