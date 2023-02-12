Yaşam çadırları kuruldu depremzedeler yerleşti

Gaziantep'te ilk etapta 80 bin kişinin geçici barınması için 11 noktada 17 bin 27 çadırın kurulumunun tamamlandığı, 1522 konteyner kurulduğu, bu sayının 15 bine çıkarılacağı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için ilçe ve beldelerde çadır kentler kurulmaya başlandı.



AFŞİN'DE ÇADIRLAR KURULDU

Bakan Murat Kurum Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma çalışmalarımız sürerken afetzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacı için de canla başla çalışıyoruz. İslahiye, Nurdağı ve Nizip'te 1522 konteynerin kurulumu tamamlandı. 15 bine tamamlayacağız. 11 ayrı noktada da 17 bin 27 çadırımız kuruluyor" dedi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremle ilgili Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.





"DEVLET SEFERBER OLDU"

Bölgede çadır kentler kurulduğunu belirten Çiftçi, "İlçede 10 bölgede 783 çadır kuruldu. Her çadırda ortalama 4-5 kişi yaşıyor. İzolasyon malzemeleri ile yatak, battaniye, sobaları, yakacakları dağıtıldı. Çadır kenttekilerin tüm ihtiyaçları verildi. Devletin, milletin imkanlarını depremzedeler için seferber ediyoruz" dedi. Seyyar ve mobil aşevlerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek çıkarıldığını, bu sayının her saat arttığını vurgulayan Çiftçi, "Depremzedelere üç öğün sıcak yemek veriliyor. Sıcak çay ve çorba dağıtımı da yapılıyor. Seyyar mutfak ve aşevlerinin sayısı 15'i buldu. Depremin ilk günü itibarıyla buradaydık. 100'ü aşkın iş makinesiyle çalışmalara destek veriyoruz" dedi.