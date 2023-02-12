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Yıkılan binaların sorumluları tek tek gözaltına alınıyor

12.2.2023

Yıkılan binaların sorumluları tek tek gözaltına alınıyor

Şanlıurfa'da ilk yıkılan ve 33 kişinin öldüğü İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapıldı. Görevlendirilen 3 heyet, kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı. Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyetin, yapıda ciddi malzeme kusurları tespit ettiği belirtildi. Yıkılan binalarla ilgili belirlenen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

CİDDİ MALZEME KUSURLARI
Şanlıurfa'da 33 kişiye mezar olan Osman Ağan Apartmanı'nda ciddi malzeme kusurları tespit edildi.

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