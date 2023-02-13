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Haberler Gündem Katar Emiri Şeyh Al Sani’den deprem ziyareti

Katar Emiri Şeyh Al Sani’den deprem ziyareti

13.2.2023

Katar Emiri Şeyh Al Sani’den deprem ziyareti
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider oldu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.
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