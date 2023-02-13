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Haberler Gündem Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı

Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve bağlı bölge birlikleri organizasyonuyla deprem bölgesindeki 10 ilden şu ana kadar 21 ildeki otellere 100 bine yakın kişi yerleştirildi.

DHA

13.02.2023, 12:52

Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı

TÜROFED öncülüğünde Antalya bölgesindeki AKTOB, ALTİD, MASTOB, KETOB ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki bölge birlikleri tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarla, deprem bölgesindeki 10 ilden son verilere göre, başta Antalya olmak üzere diğer illerdeki otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı. Oteller haricinde öğretmenevi, polisevi gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere de Antalya'da 5 bini aşkın depremzede yerleştirildi.



Depremzedelerin büyük bölümü AFAD organizasyonuyla uçaklar ve otobüslerle, bazıları da kendi araçlarıyla Antalya, Muğla, Mersin gibi iller başta olmak üzere birçok ile nakledildi. Antalya Valiliği'nin verilerine göre, kente gelerek oteller ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleytirilenlerin sayısının 55 bini aştığı belirtildi.



TÜROFED'den edinilen bilgiye göre ise, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kapadokya, Kuşadası, İzmir, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Mersin, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu, Samsun, Diyarbakır, Van ve bu kentlerin ilçelerinde açık otellerde belirli kontenjanlar oluşturuldu. Özellikle de hem Akdeniz hem de Ege bölgesinde kış dönemi nedeniyle kapalı oteller açtırılarak, devreye alındı.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, şu ana kadar deprem bölgesinden AFAD ve Valilikler koordinasyonunda 21 ildeki otellere yerleştirilen depremzede sayısının 100 bine ulaştığını söyledi. Çorabatır, "Sezon nedeniyle geçici süre kapalı olan otelleri açtırıyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

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