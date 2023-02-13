THY afet bölgelerinde seferlerine ara vermiyor! Bugün 109 uçuş yapacak

THY, 10 ilde etkili olan depremin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerek ise vatandaşların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Havayolu şirketi afetin yaşandığı ilk günden bu zamana kadar toplam yapılan intikal seferiyle 173 bin 564 arama kurtarma ekibini deprem bölgesine taşıdı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettirilmesinin yanı sıra depremzedelerin tahliyesi için de çok sayıda tahliye seferi düzenlendi. Bu bağlamda 6-7-8-9-10-11-12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen bin 2 sefer ile 165 bin 73 depremzedenin bölgeden tahliyesi gerçekleşti. Havayolu şirketi bugün yapacağı 109 tahliye seferi ile 19 bin 878 kişinin tahliyeni gerçekleştirirken, 19 bin 770 arama kurtarma ekibinin bölgeye sevkini sağlayacak.

BUGÜN 6 KARGO UÇUŞUYLA YARDIM TAŞINACAK

Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilmesi ve depremzedelerin tahliyesini aralıksız sürdüren THY, bir yandan da kargo uçuşlarıyla bölgeye yapılan yardımları taşıyor. Afetin yaşandığı günden bu zamana kadar 94 kargo uçuşuyla 5 bin 955 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşırken, yurt dışından 2 bin 539 ton yardımı da Türkiye'ye getirdi. Turkish Cargo, bugün itibariyle 2'si yurt dışı olmak üzere toplam 6 kargo uçuşu planladı.

80 KABİN MEMURU DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAVALİMANLARINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Türk Hava Yolları, depremzedelerin tahliyesinin daha rahat olması için 80 kabin memurunu deprem bölgesindeki havalimanlarında görevlendirdi. Bu ekipler depremzedelerin havalimanlarında karşılanmasından uçağa binişlerine, eşyalarının baş üstü dolaplarına yerleştirilmesine yardımcı oluyor.