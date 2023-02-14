‘85 milyon tek yürek olacağız’

VATANDAŞLARA başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Milli Savunma Bakanı Akar, "Büyük bir acıdan bahsediyoruz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren devlet seferber oldu." dedi.

Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e kadar tüm asker ve sivillerin deprem bölgesi için harekete geçtiğini, herkesin daha fazla ne yapabileceğinin gayretinde olduğunu aktaran Akar, "85 milyonun birbirinden farkı yok. Bugüne kadar 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak çok mücadeleler verdik, bugünlere geldik. İnşallah burada da devlet ve millet tek yumruk, tek yürek olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu yaraları saracağız" ifadesini kullandı.