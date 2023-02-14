Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplanacak! Kritik toplantı bugün

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi. Oktay, Kabine Toplantısı'nda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Oktay, "Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır" dedi.

Beslenme konusunda bir sıkıntısı olan afetzede vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Hem yurt içindeki üretim devam ediyor hem de uluslararası alanda çalışmalar devam ediyor.

257 NOKTADA ÇADIR KENT KURULDU

257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve önemini vurgulayan Oktay, "Hasar tespit çalışmalarını bir haftaya kadar tamamlamak istiyoruz. Ay sonuna kadar kalıcı konutlar için çalışmalara başlamak istiyoruz. Normalleşmeye çalışıyoruz bununla ilgili tecrübemiz var dünyada ki en iyi ülke konumundayız. Hasar tespit çalışmalarını yapıp 10 bin Türk Lirası yardımlarını yapmaya başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımız tamamdır" ifadelerine yer verdi.

250 ADET MARKET KURULACAK

Bölgeye yardım yapmak isteyen vatandaşlara seslenen Oktay, "Aynı yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat erişim için 250 adet market şeklindeki dağıtım noktası oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda 150'si okullarda oluşturulacak. Ulaşımla ilgili bir sorunumuz yok. Doğal gaz ve elektrik konusunda kontrollü vermeye devam ediyoruz. Haberleşme ile alakalı bize iletilen ciddi bir sorun yok. Nakdi bağışın önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Sayıştay'a açık olması ve yatırılan paranın her kuruşunun depremzedelere ulaştırılacağı için AFAD'ın sağlıklı bağış kanalı olduğunu hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

KABİNE DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Sınır güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Oktay, "Bugün Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabine toplanacak ve gündemimiz yaşadığımız afet olacak. Güvenlikle alakalı bazı haberler çıkıyor. Göç dalgası ile alakalı. Güvenlik zafiyeti söz konusu olamaz. Sahada jandarma ve polis olarak 130 bini aşkın personel bulunmakta ve ilave Türk Silahlı Kuvvetlerinden sınırsız sayıda personel var. Güvenlik sorunu yaşanması mümkün değil. Göç dalgası ile ilgili özellikle sosyal medyadan oluşturulmak istenen algı gerçek dışıdır. Sınırlarımız güven altındadır. Bu dezenformasyonları yapanları gerek dezenformasyon yasası gerek OHAL yasaları çerçevesinde takip edilecek. Bundan hiçbir vatandaşımızın kuşkusu olmasın" diye konuştu.

KABİNE TOPLANTISI NEREDE VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında toplanacak. Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.