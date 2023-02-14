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Haberler Gündem Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin 10 ilde büyük yıkımlara sebep olmasının ardından başlayan arama kurtarma çalışmları kesintisiz devam ederken, kurtarılmayı bekleyen 3 kız kardeşin enkaz altından çektikleri video görenleri gözyaşına boğdu.

14.02.2023, 16:57

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.

Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini açıklarken, depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzedenin tahliye edildiğini ifade etti.

Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kızların çektikleri video herkesi hüzne boğdu.

Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

ENKAZ ALTINDA VİDEO ÇEKTİLER

Videoda yer alan 3 kardeşin, "Baba seni seviyoruz, bizi unutma. Babamızsın, canımızsın'" dedikleri duyuldu.

Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

3 kardeş ayrıca, "Birazcık enkazın altında kaldık. Normalde ben kapalı bir insanım şu an eşarp yok. Bir şey olmayacak biliyorum, inanıyorum, kurtulacağız. Ama bunları izlediğimiz zaman ileride biz neyden kurtulmuşuz diyeceğiz.

Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

Babam iyiymiş, amcam da iyiymiş inşallah. Dedem de iyi ama nenemden bir haber yok. İnşallah o da iyidir." diye konuştu.

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