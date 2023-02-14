Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini açıklarken, depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzedenin tahliye edildiğini ifade etti.
Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kızların çektikleri video herkesi hüzne boğdu.
ENKAZ ALTINDA VİDEO ÇEKTİLER
Videoda yer alan 3 kardeşin, "Baba seni seviyoruz, bizi unutma. Babamızsın, canımızsın'" dedikleri duyuldu.
3 kardeş ayrıca, "Birazcık enkazın altında kaldık. Normalde ben kapalı bir insanım şu an eşarp yok. Bir şey olmayacak biliyorum, inanıyorum, kurtulacağız. Ama bunları izlediğimiz zaman ileride biz neyden kurtulmuşuz diyeceğiz.
Babam iyiymiş, amcam da iyiymiş inşallah. Dedem de iyi ama nenemden bir haber yok. İnşallah o da iyidir." diye konuştu.