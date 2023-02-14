Enkaz altında umutlu bekleyiş! 3 kız kardeşin çektiği video gözyaşlarına boğdu!

3 kardeş ayrıca, "Birazcık enkazın altında kaldık. Normalde ben kapalı bir insanım şu an eşarp yok. Bir şey olmayacak biliyorum, inanıyorum, kurtulacağız. Ama bunları izlediğimiz zaman ileride biz neyden kurtulmuşuz diyeceğiz.